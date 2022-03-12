Красноярск, 12 марта, 2022, 04:41 — ИА Регнум. В субботу, 12 марта, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −13… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 08:20 на Театральной площади было — 20 °C.

Ночью с 12 на 13 марта ожидается до −26… −23 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 2−7 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 марта, в Красноярске до −16… −13 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −27… −24 °C, небольшой кратковременный снег.

В понедельник, 14 марта, в Красноярске ожидается до −15… −12 °C днём и до −24… −19 °C ночью. Временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 марта в центральных районах Красноярского края температура воздуха ночью местами до −32… −30 °C, на севере до −40… −35 °C.

12−14 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Таймырского муниципального района Красноярского края 12 марта ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с.