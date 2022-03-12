Сеул, , 04:38 — REGNUM В Южной Корее общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 10 тыс. человек, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

В частности, за прошедшие сутки в стране выявили 383 665 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При этом 383 590 случаев связаны с распространением внутри Южной Кореи, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что это рекордный показатель по выявленным пациентам за одни сутки с начала пандемии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 6 206 277. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 269 пациентов с коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 10 144 человека.