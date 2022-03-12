Вашингтон, 12 марта, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Санкции, которые США вводят против России, могут пойти Москве на пользу. Об этом заявил американский политолог Клинт Эрлих 11 марта в эфире телеканала Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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По его мнению, меры, которые предпринимает Вашингтон ведут к росту числа сторонников президента РФ Владимира Путина. Кроме того, такая политика Белого дома, как считает Эрлих, угрожает сближением Москвы и Пекина.

Политолог указал и на то, что сопротивление России способно послужить примером для других и любое государство может бросить вызов доминированию долларовой системы. Он отметил, что санкции США не продвигают национальные страны, а ставят их под угрозу и подрывают глобальную безопасность.

Эксперт призвал Вашингтон продумывать последствия своих политических решений перед их реализацией, а также вести «политику взрослых и ответственных людей».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что из-за санкций против РФ часть западных компаний могут безвозвратно потерять свои места в ряде сегментов российского рынка. 11 марта американский президент Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции США якобы нанесут Москве «сокрушительный» удар.