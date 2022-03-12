Чернобыль, Украина, , 04:07 — REGNUM Ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), которая находится под контролем российских военных, начали украинские специалисты. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Чернобыльская АЭС Тимур Железный

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Уточняется, что украинские специалисты уведомили МАГАТЭ о начале работ над ремонтом повреждённых линий электропередачи, чтобы восстановить подачу внешнего энергоснабжения территории ЧАЭС. Отмечается, что ситуация за пределами площадки АЭС остаётся сложной, сотрудники станции проживают на объекте с момента перехода ЧАЭС под контроль российских военных.

При этом российские специалисты приняли оперативные меры по обеспечению резервного энергоснабжения территории АЭС с помощью дизельных генераторов, для которых постоянно доставляется дополнительное топливо. В настоящее время удалось отремонтировать одну секцию линии электропередач, но остались повреждения в других местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за обеспечение электроэнергией к ЧАЭС на Украине.

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