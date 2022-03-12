Токио, 12 марта, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Японская компания Као решила ограничить поставки косметики в Россию в связи с проведением российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, сообщает газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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По ее данным, компания продолжит отправлять в Россию только товары, необходимые для гигиены женщин и детей. Кроме того, Као решила прекратить вкладываться в рекламу на российской территории.

Ранее аналогичное решение приняла другая японская компания Shiseido. Она также поставляла в Россию косметические средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Colgate-Palmolive заявила, что не намерена покидать российский рынок. Тем не менее в компании решили все же ограничить импорт своей продукции на территорию России.