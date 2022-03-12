Москва, , 04:01 — REGNUM Точная карта ряда районов на южном направлении, контролируемых Вооруженными силами России и Донецкой Народной Республики, впервые опубликована Министерством обороны РФ на сайте ведомства 11 марта.

Карта ряда районов на южном направлении, контролируемых Вооруженными силами России и ДНР на 11.03.22 Function.mil.ru

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Так, под контролем войск ДНР оказался населенный город Волноваха. Кроме того, они вышли к населенным пунктам Новоандреевка — Кириловка и окружили в районе поселка Благодатное части украинских вооруженных формирований.

При этом Вооруженные силы России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка. На карте также можно заметить, что украинские боевики создают в населенных пунктах укрепрайоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что главными задачами Вооруженных сил ДНР в Волновахе являются разминирование объектов и поимка украинских военных, которые остаются в городе.

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