Тбилиси, 12 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Тбилисский метрополитен приостанавливает многомиллионный контракт с российской компанией, сообщает 11 марта сайт bm.ge.

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Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) приостановил процесс подписания контракта на тендер стоимостью € 49,2 млн. с российской компанией «Метровагонмаш».

В конце прошлого года в тендере на закупку 44 вагонов для Тбилисского метрополитена победила российская компания. Объем соглашения составил 175 млн. лари (€ 49,2 млн).

Мэрия Тбилиси объяснила, что процесс подписания контракта был отложен.