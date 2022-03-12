Нью-Йорк, США, , 03:50 — REGNUM ООН необходимо задействовать 5 и 6 статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) для проверки биологических лабораторий на Украине, заявила заместитель генсека организации Идзуми Накамицу.

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По ее словам, КБТО не предполагает конкретный механизм проверки, однако оценить соблюдение конвенции могут страны — участницы. В частности, 5 статья предполагает проведение консультаций между странами — участницами конвенции, а 6 статья подразумевает подачу жалобы в Совет безопасности ООН.

«В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы», — добавила Накамицу.

Она призвала все страны, присоединившиеся к КБТО, рассмотреть возможность использования этих механизмов для проверки наличия биологических лабораторий на Украине.