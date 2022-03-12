Нью-Йорк, США, 12 марта, 2022, 03:50 — ИА Регнум. ООН необходимо задействовать 5 и 6 статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) для проверки биологических лабораторий на Украине, заявила заместитель генсека организации Идзуми Накамицу.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По ее словам, КБТО не предполагает конкретный механизм проверки, однако оценить соблюдение конвенции могут страны — участницы. В частности, 5 статья предполагает проведение консультаций между странами — участницами конвенции, а 6 статья подразумевает подачу жалобы в Совет безопасности ООН.

«В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы», — добавила Накамицу.

Она призвала все страны, присоединившиеся к КБТО, рассмотреть возможность использования этих механизмов для проверки наличия биологических лабораторий на Украине.