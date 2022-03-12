Кемерово, 12 марта, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил о прекращении использования своих страниц в Instagram и Facebook. Это связано с «несправедливой политикой владельцев этих соцсетей».

Kremlin.ru Сергей Цивилев

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"Использование инстаграма и фейсбука становится всё сложнее, что связано с несправедливой политикой владельцев этих соцсетей и давлением на нашу страну. Чтобы оставаться в курсе самых важных новостей региона и получать обратную связь — в том числе ответы на ваши вопросы, подписывайтесь на мои страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». И ещё у меня есть телеграм-канал «Цивилёв. Live», — написал Цивилёв в своём Instagram.

Скриншот со страницы Сергея Цивилева в Instagram

Напомним, ранее о решении покинуть Instagram и Facebook заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.