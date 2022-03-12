Вашингтон, 12 марта, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Судебный иск против продюсеров вестерна Rust («Ржавчина»), на съёмочной площадке которого погибла оператор Галина Хатчинс, подал голливудский актёр Алек Болдуин. Об этом 11 марта сообщает издание Los Angeles Times.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Болдуин подал иск против продюсеров кинофильма Rust, заявив, что принимал участие исключительно в той части, что касалась творческих решений, но не отвечал за безопасность огнестрельного оружия и за найм сотрудников. Цель иска Болдуина — снять с себя ответственность за гибель Хатчинс и покрыть свои судебные издержки.

Актёр указывает в документе, что предпринимал попытки договориться с семьёй Хатчинс, взяв на себя ответственность по организации выплаты компенсаций супругу и сыну погибшей. Также Болдуин поясняет, что связался с участниками съёмки вестерна, чтобы попытаться закончить работу над фильмом, таким образом почтив память погибшей женщины-оператора.

Напомним, Болдуин во время съёмок вестерна Rust снимался в сцене со стрельбой. Но когда актёр выстрелил из пистолета, оказалось, что оружие заряжено боевыми патронами. В результате погибла оператор фильма Хатчинс. Супруг женщины подал в суд на Болдуина, причастные к съёмке фильма компании, продюсеров и членов съёмочной группы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что супруга погибшей на съёмках вестерна женщины не устроило отрицание актёром ответственности за смерть его жены.