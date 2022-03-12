Вашингтон, 12 марта, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова с категории «Caa1» до «Caa3». Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова до «Caa3» с «Caa1», — говорится в сообщении.

При этом агентство не исключает, что оценочные рейтинги этих украинских городов будут понижены и в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Moody's понизило рейтинги 39 финансовых институтов России после понижения российского суверенного рейтинга. Кредитный рейтинг России учреждение понизило с уровня «Baa3» до «B3», а 6 марта — с B3 до Ca с негативным прогнозом.