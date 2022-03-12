Москва, , 03:17 — REGNUM Доступ к социальной сети Instagram на территории России будет ограничен 14 марта в 00:00. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство решило дать российским пользователям дополнительные 48 часов для того, чтобы они успели разослать уведомления своим подписчикам, а также перенести из сервиса свои фотографии или видеоматериалы на другие ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор ограничил доступ к социальным сетям Twitter и Facebook. 11 марта Следственный комитета России объявил, что действия компании Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) подпадают под уголовную статью УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также о содействии террористической деятельности.

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