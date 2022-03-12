Калининград, , 03:13 — REGNUM На одном из полигонов в Калининградской области зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» ПВО Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и авиацию условного противника. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

ЗРК «Панцирь-С1» Дарья Антонова © ИА REGNUM

пресс-служба ЗВО «Стрельбы проводились в рамках плановых тактических учений подразделений ПВО Балтийского флота. В качестве целей использовались макеты вертолёта и бронетранспортёра, расположенные на значительном удалении от ЗРПК».

Отмечается, что боевые расчёты ЗРПК в ходе стрельб успешно поразили мишени из скорострельных пушек.

В учениях было задействовано более 50 военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота и несколько единиц ЗРПК «Панцирь-С1».

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Калининградской области прошли учения войсковой ПВО с подразделениями гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота по отражению воздушного нападения условного противника и прикрытию важных промышленных объектов.

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