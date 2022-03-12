Новосибирск, 12 марта, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Дискредитация всего русского народа идёт не только непосредственно на территорию России. Такое мнение высказал новосибирский интернет-технолог Владимир Курков.

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«Дезинформация и дискредитация всего русского народа идёт не только непосредственно на территорию России, но и на страны ближнего зарубежья: Финляндию, Прибалтику, Казахстан, сея ещё большую ненависть, не только к правительству страны, но и к простым жителям, — приводит слова телеграм-канал «Объясняем. Новосибирская область». — Цифровой нейтралитет — шаг к демилитаризации не только интернета, но и снижение риска новых противостояний».

Напомним, что Региональный общественный центр интернет-технологий предложил Организации объединенных наций ввести понятие «цифровой нейтралитет».