Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Министерство энергетики США не зарегистрировало признаков выброса радиации на территории Украины. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Дозиметр (сс) RJA1988

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В минэнерго отметили, что продолжают следить за ситуацией вокруг украинских ядерных объектов, в том числе и за последствиями взрыва в физико-техническом институте в Харькове.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские нацисты взорвали один из корпусов Харьковского физико-технического института для того, чтобы уничтожить следы исследований по созданию ядерного оружия на Украине.

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