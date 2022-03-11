Дамаск, 12 марта, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Сирийские власти продлили работу трёх центров по урегулированию гражданского статуса бывших боевиков и дезертиров, помощью которых с начала марта воспользовались сотни человек. Об этом 11 марта сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Расположенные вблизи Алеппо центры в Мескене, Дейр-Хафире и Телль-Арне предоставляют возможность сирийцам, желающих вернуться к нормальной жизни, воспользоваться предоставленной правительством амнистией и добровольно пройти проверку.

Заинтересованные в укреплении стабильности и национального согласия шейхи местных племён и общественные организации помогают властям в реализации соглашений о локальном примирении.

шейх Абдель Раззак Омар «Тем, кто нарушил закон и уклонялся от воинской службы, предоставлен шанс вернуться в свои семьи и заняться мирным трудом на благо родины».

По данным на конец февраля на севере Сирии возможностью урегулировать свой гражданский статус воспользовались порядка пяти тысяч бывших боевиков и дезертиров. На западе Ракки под амнистию попали более трёх тысяч человек, а в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии правительственной амнистией ещё в ноябре воспользовалось более 22 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на патруль вооружённых сил Сирии.

Читайте также: В Сирии в поддержку российской операции на Украине прошел автопробег