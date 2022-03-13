Каспи, , 00:14 — REGNUM Макароны российского производства грузинские власти собирались послать в качестве гуманитарной помощи на Украину, сообщает 11 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Макароны Иван Шилов © ИА REGNUM

Мэр города Каспи Вахтанг Майсурадзе не дал никаких объяснений относительно макаронных изделий российского производства, которые были собраны для отправки на Украину. Фотоматериалы были размещены вчера на странице мэрии в «Фейсбуке», а позже они были удалены. На фотографии показаны мешки с макаронами, на которых в качестве страны-производителя была указана Россия.

Напомним, что грузинская оппозиция постоянно обвиняет власти Грузии в «пророссийской» позиции и в «предательстве» Украины.