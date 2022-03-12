Каспи, Грузия, 13 марта, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Макароны российского производства грузинские власти собирались послать в качестве гуманитарной помощи на Украину, сообщает 11 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Макароны

Мэр города Каспи Вахтанг Майсурадзе не дал никаких объяснений относительно макаронных изделий российского производства, которые были собраны для отправки на Украину. Фотоматериалы были размещены вчера на странице мэрии в «Фейсбуке», а позже они были удалены. На фотографии показаны мешки с макаронами, на которых в качестве страны-производителя была указана Россия.

Напомним, что грузинская оппозиция постоянно обвиняет власти Грузии в «пророссийской» позиции и в «предательстве» Украины.