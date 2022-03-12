Анкара, 13 марта, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Турция в ближайшем будущем может играть роль макрорегиональной силы, но стать великой державой ей не по силам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

«Каков будет новый мировой порядок и каково будет в нём место Турции, сказать затруднительно. Очевидно, что Турция останется региональной державой, которая так или иначе будет заявлять о своих интересах по периферии границ Турецкой республики и своих бывших османских владений. В конечном итоге, Турция будет играть роль региональной державы, может быть, макрорегиональной. Но её претензии на участие в некоем глобальном переустройстве мира весьма преувеличены», — сказал эксперт.

Напомним, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 марта заявил о несправедливости доминирования в ООН пяти великих держав и о необходимости реформирования организации.