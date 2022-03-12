Балтийск, Калининградская область, , 02:24 — REGNUM Корвет Балтийского флота (БФ) «Сообразительный» при участии противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ отработал в морских полигонах флота задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корвет «Стойкий» проекта 20380 — однотипный с «Сообразительным» Mil.ru

пресс-служба ЗВО «В течение нескольких дней корвет во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота осуществил ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки «противника» с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения».

Во время выхода в море экипаж корабля также провёл артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, тренировки по борьбе за живучесть, отработал поиск и уничтожение плавающих мин, и выполнил ряд других задач.

Напомним, корветы «Стойкий» и «Сообразительный» 16 февраля вернулись в пункт постоянного базирования в городе Балтийске после выполнения задач в Балтийском и Северном морях, а также в Атлантическом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Калининградской области прошли учения войсковой ПВО с подразделениями гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота (БФ) по отражению воздушного нападения условного противника и прикрытию важных промышленных объектов.

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