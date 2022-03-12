Антананариву, , 02:16 — REGNUM Митинг в поддержку России, столкнувшейся с масштабными санкциями Запада из-за спецоперации на Украине, организовали жители Мадагаскара. Об этом 11 марта сообщает РИА Новости.

Флаг Мадагаскара Commons.wikimedia.org

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На акцию в поддержку России в столице островного государства, городе Антананариву собрались около 200 человек. Демонстранты вышли к зданию посольства России в Мадагаскаре по призыву местных активистов, следящих за событиями вокруг Украины и согласных с действиями России.

Как заявила одна из организаторов митинга Сандра Рабе, стремление НАТО принять Украину в свои ряды, а также разработки биологического оружия на территории Украины под руководством США противоречат всем существующим международным договорённостям.

Рабе назвала неправильной политику Запада, основанную на игнорировании интересов России в сфере безопасности и на ложных утверждениях в адрес России в прессе. Как заявили участники акции, политика России вызывает у них уважение, так как эта страна никогда не была колонизатором, в отличие от большинства стран Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало о митинге в поддержку ̆Российской армии и жителей ДНР и ЛНР, который состоялся в Ярославле.

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