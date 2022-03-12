Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Украина является ключевым партнером НАТО и якобы играет «важную роль в поддержании мира и стабильности на европейском континенте», говорится в письменном заявлении официального представителя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США полковника Дэвида Батлера.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он сообщил, что глава КНШ Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и подтвердил «непоколебимую поддержку» Киеву со стороны Вашингтона. Кроме того, Милли заявил, что США, а также их союзники и партнеры, «выражают солидарность в решительной поддержке Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонную беседу с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и обсудил с ним переговоры глав МИД России, Украины и Турции, состоявшиеся в турецком городе Анталья 10 марта.

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