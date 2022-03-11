Москва, 12 марта, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 12 марта провёл рабочую встречу с министром обороны и по делам ветеранов Мали полковником Садио Камара. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Александр Фомин

пресс-служба Минобороны РФ «Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке».

В ходе переговоров Фомин отметил важность взаимодействия двух стран и подтвердил готовность российского военного ведомства «к продолжению конструктивного диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МО РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл телефонный разговор с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Читайте также: Уход Франции из Сахеля дает огромные возможности России — Foreign Affairs