Замминистра обороны РФ провёл переговоры с министром обороны Мали
Москва, 12 марта, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 12 марта провёл рабочую встречу с министром обороны и по делам ветеранов Мали полковником Садио Камара. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Минобороны России
Александр Фомин
«Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке».
В ходе переговоров Фомин отметил важность взаимодействия двух стран и подтвердил готовность российского военного ведомства «к продолжению конструктивного диалога».
Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МО РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл телефонный разговор с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.
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