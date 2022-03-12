Нью-Йорк, США, , 01:47 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 марта — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне геополитики и данных по экономике. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 229,88 пункта (0,69%), до уровня 32 944,19 пункта. S&P 500 подешевел на 55,21 пункта (1,30%), до уровня 4204,31 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 286,15 пункта (2,18%), до уровня 12 843,81 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,18 (3,00%), до уровня $109,20 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 марта снижением на фоне данных по инфляции и неопределённости ситуации на Украине.

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