Рим, 12 марта 2022, 01:29 — REGNUM Италия направила властям Украины оружие, в том числе современную версию противотанковых гранатомётов «Панцерфауст» и пулемёты. Об этом со ссылкой на представителя итальянских вооружённых сил 11 марта сообщает газета La Repubblica.

Подростков обучают стрелять фаустпатронами. 1945
Подростков обучают стрелять фаустпатронами. 1945

По словам источника издания, передаваемое киевским властям Италией, Бельгией и Германией оружие «было создано для того, чтобы гражданские лица могли останавливать танки».

«Европейские страны также отправляют боеприпасы, очки ночного видения и пулемёты, причём Италия — двух разных моделей».
La Repubblica

Напомним, в конце февраля правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники. Большинство граждан страны высказалось против такого шага.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что оружие, оказавшееся в руках российской армии в качестве трофеев на Украине, следует передать ДНР и ЛНР.

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