Рим, , 01:29 — REGNUM Италия направила властям Украины оружие, в том числе современную версию противотанковых гранатомётов «Панцерфауст» и пулемёты. Об этом со ссылкой на представителя итальянских вооружённых сил 11 марта сообщает газета La Repubblica.

Подростков обучают стрелять фаустпатронами. 1945

По словам источника издания, передаваемое киевским властям Италией, Бельгией и Германией оружие «было создано для того, чтобы гражданские лица могли останавливать танки».

La Repubblica «Европейские страны также отправляют боеприпасы, очки ночного видения и пулемёты, причём Италия — двух разных моделей».

Напомним, в конце февраля правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники. Большинство граждан страны высказалось против такого шага.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что оружие, оказавшееся в руках российской армии в качестве трофеев на Украине, следует передать ДНР и ЛНР.

Читайте также: Лавров: вооружающие Украину страны создают угрозы самим себе

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поддержал идею о передаче ДНР и ЛНР захваченного западного оружия