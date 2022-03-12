Петропавловск-Камчатский, , 01:28 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 85 километрах от села Никольское. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 66 километров. Ведомство уточняет, что жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили. В дежурные службы также обращений не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5. Его очаг находился в 152 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 42 километра. Пострадавших или разрушений не было.