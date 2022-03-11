Анкара, 12 марта, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается представить Турцию и лично себя в роли конструктора и лидера новой мировой альтернативной системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Это отражение взглядов турецкого лидера про «Мир больше пяти». Он об этом говорил неоднократно, как правило, во время своих визитов в развивающиеся, африканские страны. Он пытается предстать перед ними конструктором некой новой альтернативной системы с лидирующей ролью Турции и своей лично. Он написал на эту тему даже книгу, переведённую на шесть языков. Амбиции турецкого лидера, конечно же, отражают возросшую мощь руководимой им страны и стремление играть более существенную и серьёзную роль в мировой политике. Насколько это удасться за рамками подобного рода пиара сказать сейчас достаточно трудно, потому что мы видим, что сейчас вообще вся система мировой политики переживает период кардинальной трансформации», — сказал эксперт.

Напомним, что 11 марта Эродоган заявил о том, что система, которая определяет судьбу 193 стран — членов ООН пятью странами, несправедлива и поэтому она должна быть реформирована.