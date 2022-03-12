Горловка, ДНР, , 01:15 — REGNUM Вооруженные формирования Украины обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов, находящийся в городе Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько 11 марта в своем телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зданию нанесены серьезные осколочные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта украинские боевики совершили обстрел поселка Доломитное в ДНР, который расположен к северо-востоку от Горловки. ВСУ выпустили в направлении населенного пункта три мины калибром 120 миллиметров.

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