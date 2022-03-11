Ханой, 12 марта, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 169 114 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

При этом 169 090 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли во Вьетнам из-за границы. Отмечается, что наиболее сложная эпидемиологическая обстановка остается во вьетнамской столице Ханое — там за сутки выявили 31 899 инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 5 448 935. От осложнений COVID-19 в стране скончались 41 228 человек.