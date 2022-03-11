Лилль, Франция, 12 марта, 2022, 01:03 — ИА Регнум. 11 марта в Лилле на стадионе «Пьер Моруа» футбольный клуб «Лилль» в матче 28-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 сыграл вничью с «Сент-Этьеном». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Losc.fr «Лилль»

Желтые карточки получили Свен Ботман (65') и Гарольд Мукуди (81'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флореном Баттой. Ассистенты главного судьи — Эрван Фенжан и Филипп Жанне.

Статистика матча («Лилль"/ «Сент-Этьен»)

Удары 10/11

Удары в створ 2/3

Владение 50%/50%

Угловые 2/3

Нарушения 14/12

Составы команд:

«Лилль»: Жардим, Челик, Джало, Ботман, Фонте, Гудмундссон (Веа, 78'), Бамба, Шека, Саншеш (Онана, 25'), Дэвид (Йылмаз, 61'), Бен Арфа (Жегрова, 61').

«Сент-Этьен»: Бернардони, Мукуди, Наде, Колодзейчак, Гурна-Дуат (Муффек, 86'), Будебуз (Сако, 71'), Камара, Сако, Норден (Хазри, 60'), Тиуб, Дени (Аушиш, 86').

«Лилль», набрав 43 очка, обошел «Нант» и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Сент-Этьен» с 26-ю очками остался на шестнадцатой позиции.