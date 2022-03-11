Мадрид, 12 марта, 2022, 00:59 — ИА Регнум. 11 марта в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 28-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 одержало минимальную победу над «Кадисом» со счетом 2:1.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Забитыми мячами в составе «матрасников» отметились Жоау Феликс (3') и Родриго Де Пауль (68'). Единственный мяч гостей на 45-й минуте встречи забил 36-летний испанский нападающий Альваро Негредо после передачи Альфонсо Эспино.

Красную карточку на 88-й минуте получил 19-летний испанский полузащитник «Атлетико» Хавьер Серрано. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом.

Статистика матча («Атлетико"/ «Кадис»)

Удары 6/13

Удары в створ 5/3

Владение 45%/55%

Угловые 0/4

Нарушения 22/!4

Составы команд:

«Атлетико»: Облак, Савич, Рейнилду, Хименес (Монтейро, 83'), Льоренте, Эррера, Де Пауль, Коке (Лоди, 46'), Карраско (Корреа, 60'), Феликс (Серрано, 84'), Гризманн (Суарес, 60').

«Кадис»: Ледесма, Акапо (Карселен, 87'), Эспино (Переа, 90'), Родригес, Чуст, Алькараз, Идрисси, Собрино (Фернандес, 74'), сан Эметерио (Лукас, 73'), Лосано, Негредо.

На данный момент «Атлетико», набрав 51 очко, обошло «Барселону» и поднялось на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» с 24-мя очками временно остался на восемнадцатой позиции.