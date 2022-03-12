Бергамо, Италия, , 00:28 — REGNUM 30-летний центрфорвард «Аталанты» и сборной Колумбии по футболу Луис Мурьель был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА 2021/22. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба УЕФА.

Луис Мурьель (сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro)

10 марта «Аталанта» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы одержала минимальную победу над леверкузенским «Байером-04». Основное время встречи завершилось со счетом 3:2, а Луис Мурьель записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

В текущем сезоне Луис Мурьель принял участие в семнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Колумбиец выступает за «Аталанту» с 1 июля 2019 года после перехода из «Севильи» за 21,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.