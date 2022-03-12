Мюнхен, Германия, , 00:18 — REGNUM Как сообщает испанская газета Sport. es, каталонская «Барселона» следит за ходом переговоров 33-летнего таранного форварда сборной Польши Роберта Левандовски с мюнхенской «Баварией». Летом 2023 года нападающий может покинуть немецкий клуб на правах свободного агента.

Роберт Левандовски Football.ua

Текущее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано еще на полтора года до конца сезона 2022/23. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает польского центрфорварда в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 25-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 28-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 15 (12+3) очков по системе гол+пас.

Левандовски выступает за «Баварию» с 1 июля 2014 года после перехода из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.