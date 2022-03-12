Вельск, Архангельская область, 12 марта 2022, 00:15 — REGNUM На Украине во время спецоперации погиб военнослужащий из Вельского района Архангельской области Дмитрий Чернаков, сообщает администрация муниципального образования.

Спецоперация на Донбассе
Спецоперация на Донбассе
Иван Шилов, ИА REGNUM

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«При исполнении служебного долга, проявив мужество и отвагу, в ходе спецоперации по защите Донбасса погиб наш земляк, офицер, капитан, командир роты Дмитрий Чернаков. Он выбрал делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погиб, защищая интересы нашей Родины. До последнего он оставался верен присяге, воинскому долгу и ушел настоящим героем. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия. Невозможно унять словами боль их утраты. Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящего мужчину», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике администрации «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военной операции на Украине погиб также сержант Анатолий Щеколдин из Коношского района Архангельской области. Н