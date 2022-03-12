Москва, , 00:11 — REGNUM 22-летний центральный защитник ЦСКА и Олимпийской сборной Бразилии U23 по футболу Бруно Фукс прокомментировал свой переход в московский клуб летом 2020 года из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро.

ФК ЦСКА

«Не считаю, что допустил ошибку, перейдя в ЦСКА. Подобное могло случиться в любом другом месте. Этот опыт навсегда останется со мной. Сейчас я восстановился после травмы и не испытываю никаких проблем. Нога полностью залечена, нет ни малейшего напоминания о повреждении, кроме шрама», — заявил Бруно Фукс.

Текущее соглашение Бруно Фукса с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Фукса в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Бруно Фукс принял участие в шести матчах за ЦСКА во всех турнирах, проведя на поле суммарно 238 минут. Бразилец получил одну красную карточку.