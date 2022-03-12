12 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили позволение компании Meta открыто выражать украинцам свою ненависть по отношению к русским в свои социальных сетях.

Артур Савин, , 11:48 — REGNUM Заявление вице-президента компании-оператора социальных сетей Meta Ника Клегга о том, что для украинских пользователей Facebook и Instagram будет применяться новая политика, позволяющая высказывать гнев в адрес российских войск, но без русофобии и дискриминации российских граждан, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Ну и сточите зубы от злости в своём «Фейсбуке»! Гниды!» — пишет Сергей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что два противоречащих друг другу тезиса, прозвучавших из уст представителя компании Meta, свидетельствуют о том, что руководства Facebook и Instagram пока что стесняются открыто заявить о том, что они поддерживают украинских нацистов и выступают за дискриминацию российских граждан.

«Призыв убивать кого-либо по национальному признаку является нацизмом. Тот, кто потакает нацистам, является тем, кто потакает нацистам. Мне кажется, в Meta уже не пытаются юлить и придумывать для себя какие-либо оправдания. Прямо говорят, что способствуют убийству русских. Здесь не может быть какого-то двоякого чтения. Meta узаконила публичный нацизм» — отмечает Сергей Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что одно только позволение украинцам выражать гнев в сторону российских граждан говорит о дискриминационной политике Meta в отношении России и её народа.

Против Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Т. е. тем, кто на Украине, значит, можно свободно выражать мысли, а русским, россиянам — нельзя? Сразу удаления, блокировки? Капец у них, конечно, логика», — заметила Татьяна С.

«Это просто ужас. Все нормы международного права растоптал так называемый «цивилизованный мир». Это просто конец того общества, к которому мы долгие годы стремились. Все маски сброшены. Бывшие либералы и демократы оказались реальными нацистами и русофобами. Ужас!» — написала Екатерина Д.

Часть людей напоминает о том, что Facebook уже долгие годы дискриминирует российских граждан в угоду украинским неонацистам.

«Meta врет. Они уже много лет оставляют безнаказанными откровенные призывы к расправе над русскими и русскоязычными. Жалобы на призывы убивать не работают, даже в Германии. Ответ всегда один: «Это не нарушает норм сообщества». Facebook уже давно опекает нацистов!» — указывает Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что после таких заявлений Facebook должен навсегда лишиться возможности работать на российском рынке.

«Я вот одного не пойму: кому украинцы будут высказывать свой гнев, если Россия заблокирует для своих граждан доступ к Facebook? Сами себе будут гундеть?» — Natalia Z.

«Поздно оправдываться, Meta. Поздравляю с потерей огромного рынка и уничтоженной репутацией», — обращается Борис В.

«То чувство, когда Telegram стал за шесть часов популярнее, чем Instagram за все свои годы. Такой политикой Meta вскоре добьётся того, что продукцию этой компании все адекватные люди стороной обходить будут», — считает Настя Н.

Нашлись и те, кто призывает российские власти дать действиям Meta юридическую оценку и привлечь руководство этой компании к отвественности.

«Дело не забудьте завести на руководство этой Meta. За поддержку нацизма. Рано или поздно их всё равно прижмём», — уверен Леший Б.

Напомним, 10 марта вице-президент компании-оператора социальных сетей Meta Ник Клегг заявил о том, что для украинских пользователей Facebook и Instagram будет применяться новая политика, позволяющая высказывать гнев в адрес российских войск. Тем не менее представитель компании заверил, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации российских граждан.