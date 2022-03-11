Ростов-на-Дону, 12 марта, 2022, 00:04 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Деннис Хаджикадунич, выступающий за «Ростов», проведет остаток календарного года в шведском «Мальме» на правах аренды.

Fc-rostov.ru «Ростов»

Арендное соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Деннис Хаджикадунич принял участие в одиннадцати матчах за «Ростов» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

Хаджикадунич выступает за «Ростов» с 12 июля 2018 года после перехода из «Мальме» за 1 миллион евро. Текущее соглашение защитника с «желто-синими» рассчитано до 30 июня 2023 года.