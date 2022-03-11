Редвуд-Сити, США, 11 марта, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Студия Motive и издатель Electronic Arts назвали сроки релиза ремейка оригинальной игры Dead Space. Публикацию разработчики разместили 11 марта на twitter-странице франшизы.

Скриншот с YouTube Dead Space

Игра выйдет в начале 2023 года на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на ПК. К сожалению, пока Motive ничего не сообщила о том, насколько графика финальной версии новой Dead Space будет отличаться от оригинала, но 11 марта 2022 года разработчики провели трансляцию, в рамках которой рассказали об улучшенном звуковом дизайне.

Напомним, оригинальная Dead Space вышла 21 октября 2008 года. Electronic Arts анонсировала ремейк игры в июле 2021-го, во время очередной трансляции EA Play.