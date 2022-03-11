Париж, , 23:57 — REGNUM 23-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал вылет французской команды из текущего розыгрыша Лиги Чемпионов УЕФА.

Джанлуиджи Доннарумма Gianluigi Donnarumma

«Вылет из Лиги Чемпионов стал серьезным ударом. Последние два дня были нелегкими, но именно после таких трудных моментов мы становимся сильнее. Теперь нужно думать о настоящем — о победе в Лиге 1, о том, чтобы отдать все нашему клубу. Вперед, Париж», — написал футболист на своей странице в социальной сети Instagram.

9 марта «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА уступил мадридскому «Реал» со счетом 1:3. Все три гола в составе «сливочных» забил 34-летний форвард сборной Франции Карим Бензема (61' Винисус Жуниор, 76' Лука Модрич, 78').

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 14 июля 2021 года после перехода из «Милана» на правах свободного агента. Текущее соглашение итальянского голкипера с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.