Абуджа, , 00:06 — REGNUM Нигерийский рэп-исполнитель Tobi Lou (Тоби Адееми) представил новый проект под названием Non-Perishable. Премьера микстейпа состоялась 11 марта на всех музыкальных платформах.

Tobi Lou Скриншот YouTube

В релиз вошли сразу 11 композиций, выполненных преимущественно в гиперпоп-звучании. В число гостей микстейпа попали T-Pain (Фахим Рашид Наджим), Jean Deaux (Зои Харрис) и CHIKA (Джейн Чика Ораника).

Напомним, что Tobi Lou начал активную музыкальную деятельность в 2018 году. В 2019 году артист опубликовал свой дебютный студийный альбом Live On Ice.

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