Ростов-на-Дону, , 23:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали крупный пожар в переулке Холмогорском. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 марта.

На месте пожара ГУ МЧС России по Ростовской области

«В 23:30 мск пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что огонь вспыхнул в складском помещении, расположенном на территории частного домовладения. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Площадь пожара составила 500 кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовским огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на складе