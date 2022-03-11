Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали крупный пожар в переулке Холмогорском. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 марта.

ГУ МЧС России по Ростовской области На месте пожара

«В 23:30 мск пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что огонь вспыхнул в складском помещении, расположенном на территории частного домовладения. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Площадь пожара составила 500 кв. метров.