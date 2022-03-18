Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция
Ничего фатального для России от санкций не будет. Наоборот, откроются перспективы для российского бизнеса, считает член совета при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров.
«Мы это все переживем, Россия справится. Программа импортозамещения работает с 2014 года и работает неплохо», — сказал каналу «Донбасс решает» Герман Владимиров. По его словам, это позволит появиться новым заводам и фабрикам в самой России.
Минфин США раскрыл, против кого был введен новый пакет санкций. Ограничения распространяются на спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и бизнесмена Виктора Вексельберга.
Почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в России, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Информационное пространство перекраивается. Первые лица уходят из Instagram в ВК, ОК и Telegram. Вот и губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал своих 66 тысяч подписчиков мигрировать на его страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Глава Чечни Рамзан Кадыров счел блокировку Instagram своевременным решением. Компанию Meta он назвал средством пропаганды фашизма и терроризма.
Эксперт: мебель сети IKEA можно заменить товарами 6 тысяч российских компаний-производителей.
«Ассортимент российской мебели стал значительно шире, и наша мебельная промышленность сегодня может предложить намного больший выбор, чем IKEA. Это касается и ценового диапазона», — пояснил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.
Эксперт заметил, что российские производители пока всё еще сильно зависят от импортной фурнитуры для производства мебели — «сейчас, безусловно, ассортимент фурнитуры временно сократится, а сроки поставок увеличатся» ‑ и выразил надежду на то, что через какое-то время все наладится.
Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации $415 млрд резервов российского Центробанка, заявил первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин.
Сейчас основная валютная часть золотовалютных резервов Банка России заморожена из-за введенных против него санкций США, Евросоюзом и рядом других стран. О планах ввести ограничительные меры, «которые не позволят Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций», объявили в совместном заявлении лидеры Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Цитата канала «Экономика».
Международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 18 российских добывающих компаний до уровня «CC», сообщается на сайте рейтинговой организации.
Речь идет о «Газпром нефти», «Татнефти», «Новатэке», «Лукойле», «Башнефти», «Северстали», НЛМК, ММК, «Евразе», «Металлоинвесте», «Норильском никеле», группах компаний «Петропавловск» и «Алроса», а также о СУЭК, «Сибуре», «Акроне», «Уралкалии» и «Фосагро».
Читайте подробнее: Fitch понизило рейтинги ряда российских добывающих компаний
Руководство США пытается найти виноватых в том, что антироссийские санкции сильно ударили по американской экономике. Вместо того чтобы взять ответственность за свои решения этой ночью Байден свалил всё на Россию, и лично президента.
«И не говорите мне, что цены на газ выросли из-за нашего плана по спасению экономики. Эту проблему создали не демократы, а Владимир Путин», — заявил Байден.
Законодатели США требуют от администрации Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола — CNN.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин:
— Объемы продаж сахара на ярмарке на Театральной площади увеличен в 10 раз.
Сегодня на сельскохозяйственной ярмарке работают пять точек по реализации сахарного песка. Вчера на заседании штаба дал поручение по увеличению объёма поставок от Балашовского сахарного завода на ярмарки и в сетевые магазины.
С 7:30 по местному времени продажи ведутся в 5 точках. Объемы поставки увеличены в 10 раз.
Действуют ограничения по продаже в одни руки — не более 2 кг на развес или не более 1 упаковки фасованной продукции. Это позволит избежать приобретение сахара в целях перепродажи по более высоким ценам.
Телеграм-канал губернатора.
Финансовая гвардия Италии арестовала яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко. Об этом РИА Новости сообщили источники в ведомстве.
Крупнейший в мире мотосейлер оценивается в 530 млн евро. Длина яхты — 150 м, водоизмещение — почти 13 тыс тонн, спущена на воду в 2008 году.
Блокировку корпоративных кредитных карт лондонского футбольного клуба «Челси» начали банки Великобритании из-за санкций, введенных властями этой страны в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом 11 марта сообщила британская газета Times со ссылкой на источники.
Подробности в материале: Банки Британии заблокировали корпоративные карты ФК «Челси»
Страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС в Версале.
«Мы теперь представим четвертый пакет санкций», — сказала она.
Фон дер Ляйен также отметила, что ЕК к середине мая намерена представить предложения по отказу от российского газа, нефти и угля к 2027 году. «Да, это будет сложно, но это возможно. Это потребует усилий каждого европейца», — добавила она.
Цитата канала «Экономика».
Американская Colgate-Palmolive прекращает импорт, инвестиции и вложения в рекламу в России, останутся только «важные для здоровья и гигиены» товары, заявил глава компании.
Иркутская область. Мэр Братска ушел из Instagram и Facebook.
«Компания Meta сделала ФБ и Инстаграм оружием информационной войны. Это значит, что теперь любой пользователь этих соцсетей может совершенно безнаказанно призывать к насилию и расправе над россиянами. При этом модераторы не заблокируют аккаунт. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунты в Инстаграм и Фейсбук», — пояснил Сергей Серебренников.
По словам мэра, он продолжит сообщать о событиях города и личном отношении к жизненным ситуациям в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках.
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США 11 марта направила в администрацию президента США Джо Байдена обращение, в котором содержится требование добиться исключения России из Интерпола. Об этом сообщает телекомпания CNN.
Об этом: Администрации США предложили добиться исключения России из Интерпола
Разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями не будет затрагивать ранее ведённый запрет на поставки в Россию из США долларовых банкнот. Об этом говорится в обнародованной 11 марта генеральной лицензии американского минфина.
Читайте также: Минфин США сделал исключение из запрета на ввоз долларов на территорию РФ
Соцсеть Instagram станет недоступна для российских пользователей 14 марта. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
Американская компания Strava приостановила работу одноимённого мобильного приложения для спортсменов в России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Вместе с сотнями других корпораций и организаций мы поддерживаем временную приостановку предоставления услуг», — отметили в Strava.
Читайте подробнее: Сервис для спортсменов Strava приостановил работу в России
Решение о полном закрытии своего оставшегося на территории России бизнеса из-за введенных ранее антироссийских санкций приняло руководство Deutsche Bank. Об этом 11 марта говорится в заявлении пресс-службы указанной кредитной организации.
Читайте подробнее: Deutsche Bank полностью закрывает свой бизнес в России
США ввели санкции против руководства Новикомбанка.
Также ограничения коснутся компании «АБР менеджмент», — говорится в заявлении, опубликованном руководителем американского внешнеполитического ведомства.
Дополнительно Госдепартамент вводит санкции в отношении четырёх членов правления Новикомбанка, включая его председателя Елену Георгиеву.
Компания из США Colgate-Palmolive будет поставлять в Россию только средства повседневного использования для здоровья и гигиены, а также прекращает инвестиции и вложения в рекламу в России. Об этом говорится в заявлении главы компании Ноэля Уолласа, 11 марта обнародованном на сайте компании.
Подробности в материале: Компания Colgate-Palmolive ограничила поставки своей продукции в Россию
В Ростове-на-Дону разработают меры, которые должны повысить устойчивость экономики в условиях санкций. Для этого создан антикризисный штаб, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.
Читайте также: В Ростове-на-Дону разработают меры поддержки экономики в условиях санкций
После введения правительство Великобритании санкций против российского предпринимателя Романа Абрамовича, вклады последнего в американских частных инвестиционных фондах оказались заблокированными. Об этом 11 марта сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Подробности в материале: Вклады Абрамовича в американских хедж-фондах заморозили — WSJ
Письменные обращения партнерам по Международной космической станции с требованием снять санкции со своих предприятий направила государственная корпорация «Роскосмос». Об этом 12 марта сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Роскосмос потребовал снять санкции от зарубежных партнеров по МКС
Стив Бейкер (депутат-лейборист) и Эд Дэйви (либерал-демократ) заявили, что антироссийские санкции могут довести Великобританию до сильнейшего экономического шока с 1973 г., пишет Daily Mail.
Читайте также: Daily Mail предрекла Великобритании сильнейший экономический шок
Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса в России, отмечается в заявлении банка.
Подробности в материале: Deutsche Bank объявил о закрытии бизнеса в России
Правительство России должно своевременно реагировать на изменение ситуации на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость россиян, заявила Голикова.
Газпром подаёт газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн кубов на 12 марта — компания.
Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов поддержал предложение концертных компаний ввести мораторий на возврат денег за билеты на перенесенные концерты. Он пообещал обратиться в правительство с поддержкой новых инициатив.
«Прежде всего нужно приводить в соответствие с реалиями ту статью КоАП, которая накладывает ответственность за невозврат в Российскую Федерацию денег, уплаченных иностранным контрагентам за невыполненные работы и неоказанные услуги. Многие концертные агентства столкнулись с тем, что западные артисты отменили запланированные гастроли, но внесенную предоплату не возвращают. Эти деньги и так потеряны, было бы странно наказывать агентства за это еще и по КоАП», — отметил бизнес-омбудсмен.
Татьяна Голикова провела заседание рабочей группы по восстановлению рынка труда. Главной темой стало обсуждение текущей ситуации на рынке труда и дополнительных мероприятий, направленных на его поддержку. Также обсуждалась организация оперативного мониторинга ситуации в регионах и на системообразующих предприятиях, в том числе автомобилестроения.
Татьяна Голикова: «Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан».
eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки, говорится в сообщении, направленном компанией зарегистрированным на площадке продавцам из России.
Принадлежащие музеям из России картины, которые представленные на выставке «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» в Париже, не будут отправлены российской стороне из Франции до момента, пока не создадутся оптимальные условия для их транспортировки. Об этом 11 марта сообщило французское издание Marianne.
Читайте подробнее: Во Франции задержали отправку в Россию картин из коллекции Морозовых
Глава Калмыкии Бату Хасиков, покинувший Instagram и Facebook, но продолжающий общение с жителями республиками в других социальных сетях, назвал политику Meta информационным терроризмом.
Об этом: Глава Калмыкии назвал политику Meta информационным терроризмом
В правительстве Алтайского края обсудили текущую ситуацию в экономике региона и меры по минимизации последствий антироссийских санкций.
Об этом: На Алтае разрабатывают меры борьбы против антироссийских санкций
В связи с военной операцией России на Украине и беспрецедентным санкционным давлением Запада главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников призвал не паниковать: несмотря на мощные мировые процессы, для каждого рядового гражданина мало что изменится. В своем телеграм-канале 12 марта он также отметил:
«Сейчас многие в растерянности и даже в панике. Это понятно — кажется, что рушится привычный уклад жизни. Глобально — оно так и есть, идут мощные геополитические изменения, необратимые и неизбежные. Первые толчки начались давно, возведение пандемии в ранг мировой угрозы человечеству стала первым актом надвигающихся перемен. Нам выпало жить в это время и надо жить. Без паники.
Что бы там ни говорили новостные каналы: невозможно изолировать и задушить самую большую и самую богатую ресурсами страну в мире. Первый шок пройдёт, и мы увидим, что для каждого рядового гражданина мало что изменится, не будет катастрофического провала. Рубль стабилизируется, потому как за ним — богатейшие ресурсы нашей страны: это не только нефть и газ, но и вода, лес, минералы и многое, многое другое! …».
Читайте также: Доктор Мясников: «Еда, лекарства, одежда — все будет!»
Санкции против супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и двух его детей вводят власти Соединенных Штатов. Об этом 11 марта говорится в пресс-релизе Минфина США.
Подробности в материале: США ввели санкции против жены и двух детей Пескова
Табачные компании приостанавливают поставки продукции в Россию и сокращают производство. Это British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans и Glo). Также о сокращении производства заявили Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, стики для IQOS).
Руководитель Instagram как будто не понимает основного. Единожды допустив фашистские действия или высказывания, это откроет двери для того, чтобы чума фашизма распространялась по всему миру. А именно как фашизм рассматривает большинство россиян заявления и действия Meta. Об этом 12 марта в своем телеграм-канале написала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
«Сейчас это уже вопрос национальной гордости и чести, а не только вопрос информационной безопасности. Meta не оставила россиянам другого выбора. Любые слова, которые говорит компания сейчас — лишь воздух, они даже не сделали шаг для того, чтобы принести извинения гражданам нашей страны», — подчеркнула она.
Главы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края покидают Instagram.
О своём уходе Игорь Кобзев,Алексей Цыденов и Александр Осипов сообщили после разрешения компании Meta призывать к насилию в отношении российских военных.
Власти перебираются в другие соцсети — телеграм, одноклассники и ВКонтакте. К «переезду» также присоединились мэры Иркутска, Улан-Удэ, Братска и Усть-Илимска.
Для сохранения для жителей России рабочих мест необходимо вести работу на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке труда. Об этом 12 марта заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда.
Читайте подробнее: Голикова призвала вести работу на опережение для сохранения рабочих мест
Обороты российской торговли стремительно растут. Пока ещё рано говорить о конкретных показателях, однако показатели первого квартала обещают быть внушительными.
Подробности в материале: Экономика России: импортозамещение идёт семимильными шагами
Яхта, которая является одним из активов бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко и стоимость которой составляет свыше €530 млн, арестована Финансовой гвардией Италии. Об этом 12 марта рассказали источники в итальянском силовом ведомстве.
Подробности в материале: Власти Италии арестовали яхту миллиардера Мельниченко
Россия, если потребуется, готова к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере — МИД РФ.
Ненад Попович — министр по инновациям Сербии — осудил Meta за разжигание ненависти к России. Об этом 12 марта передает его пресс-служба.
Подробности в материале: Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к РФ
Глава Кургана Елена Ситникова просит земляков не закупать сахар впрок. Свою просьбу она опубликовала на своих страницах в социальных сетях.
«Не нужно закупать сахар впрок. До сезона заготовок еще далеко, а искусственный ажиотаж лишь стимулирует рост цен. По данным федерального Минсельхоза, отгрузки сахара-песка в торговые сети ведутся регулярно. Сахар, мука, гречка — всё это производится в России. Они никуда не исчезнут с полок магазинов», — уверяет курганцев глава столицы Зауралья.
Читайте подробнее: Глава Кургана просит земляков не создавать искусственный дефицит сахара
Власти Иркутской области создали штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики в условиях санкций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Читайте также: В Приангарье антироссийским санкциям будет противостоять штаб
Перед РФ открывается окно возможностей по обретению экономического суверенитета. Об этом 12 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
Читайте подробнее: Об экономическом суверенитете России: может быть больно, но игра стоит свеч
Власти Турции не хотят присоединяться к антироссийским санкциям Запада и выступают за решение вопросов дипломатическим путем. Об этом 12 марта заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, его слова приводит газета Hurriyet.
Об этом: Глава минэнерго Турции: Анкара не хочет присоединяться к санкциям против РФ
В случае если это будет необходимо, российская сторона готова вести жесткое противостояние с Европейским союзом в энергетической сфере. Об этом 12 марта заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
Об этом: Россия готова к жесткому противостоянию с Евросоюзом в энергосфере — МИД РФ
Отключение «Мегафона» от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX не повлияет на качество предоставляемых сервисов, сообщили в компании.
Президент Турции Реджеп Эрдоган:
«Считаем неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в странах Запада. Приведу примеры. Дирижер одного из оркестров в Германии был уволен по обвинению в том, что он «друг Путина». В другой европейской стране запрещены публикации и распространение произведений русского писателя Достоевского.
Невольно напрашиваются исторические параллели с Хулагидами, которые в средние века сожгли дотла все библиотеки в Ираке. Для нас эти действия, дискриминация россиян в Европе, показатель возвращения к темному периоду. Современная демократия, дипломатия и человечество в целом этого не заслуживают».
Заместителем гендиректора по стратегии российской авиационной компании «Аэрофлот» Андрей Панов покинул занимаемый им пост и уехал из России. Он сообщил об этом 12 марта на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Панов ушел из компании и покинул РФ
Россия будет готова к жесткому противостоянию с ЕС в энергетической сфере, если до этого дойдет, заявил 12 марта директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
Подробности в материале: В МИД РФ заявили о готовности к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере
Российские санкционные списки в отношении США уже готовы, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что санкционное давление на Россию не скажется на развитии дорожного хозяйства.
Об этом: Глава Калмыкии: «Мы готовы сохранить высокие темпы строительства дорог»
В Кемерове работает комиссия по контролю на продовольственном рынке. Она фиксирует минимальные и максимальные цены на социально значимые продукты питания, сообщил официальный канал администрации города.
Читайте подробнее: В магазинах Кемерова ежедневно ведётся мониторинг цен на продукты питания
Идёт откровенное объявление экономической войны России со стороны США, заявил Сергей Рябков.
Запреты Запада на полеты авиации России незаконны. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Об этом: В МИД РФ назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным
По словам советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, замороженные странами Запада средства Центрального банка России в размере порядка $300 млрд якобы зарезервированы для Украины. Он заявил об этом 12 марта в эфире телеканала «Украина 24».
Читайте также: В Киеве заявили, что Запад зарезервировал Украине замороженные средства ЦБ
Москва не выгоняет иностранный бизнес — МИД РФ.
МИД России передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в адрес компании Meta, заявил Рябков.
Скоро РФ обнародует список персональных санкций против политиков Запада. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Подробности в материале: Рябков: Россия подготовила список ответных санкций против Запада
Санкционные списки в отношении США, подготовленные Россией, уже составлены и в скором времени их опубликуют. Об этом 12 марта сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
Об этом: Россия скоро опубликует санкционные списки в отношении США — Рябков
Нынешний кризис в отношениях России и США не имеет аналогов, с этим придется долго иметь дело. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Подробности в материале: Рябков: нынешний кризис в отношениях РФ и США не имеет аналогов в истории
Российская сторона понимала, что от Вашингтона нужно ждать подвоха и потому готовилась к санкциям, которые были бы введены и без военной спецоперации российских ВС по защите Донбасса. Об этом 12 марта сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
Читайте подробнее: Россия готовилась к санкциям США, которые они все равно бы ввели — Рябков
Тhe Telegraph: Санкции, наложенные на Романа Абрамовича, могут привести к банкротству «Челси»
«Челси» предупредил правительство Великобритании, что эффект от наложенных на Абрамовича санкций ставит под угрозу способность клуба завершить сезон.
Лондонский футбольный клуб «Челси» из-за введенных правительством Британии санкций против российского бизнесмена Романа Абрамовича может не завершить нынешний сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом 12 марта сообщает британская газета The Telegraph.
Подробности в материале: «Челси» может не завершить сезон АПЛ из-за санкций против Абрамовича
К осени нынешнего года Германия собирается стать независимой от поставок угля из России, а к концу 2022 года — от российской нефти. Об этом 12 марта заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Об этом: Минэкономики ФРГ: Берлин хочет к концу года быть независимым от нефти из РФ
Санкции стран ЕС и США в отношении России придадут дополнительную возможность развития для отечественных производителей, которые в силу раскрученности крупных зарубежных брендов раньше проигрывали им на рынке. Об этом 12 марта заявил заместитель главы региона Константин Малышев.
Замгубернатора отметил, что на заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности губернатор Зауралья Вадим Шумков дал поручение пересмотреть проектно-сметную документацию строящихся и ремонтируемых объектов на предмет замены импортных составляющих в строительных ресурсах, в том числе из списка 48 стран, внесённых правительством РФ в перечень недружественных государств на продукцию отечественных производителей.
Читайте подробнее: «Российские производители расширят производство» — мнение о санкциях
Слова главы Instagram Адама Моззери (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.), который назвал неправильным решением блокировку соцсети, в России встретили весьма жёстко. Люди возмущены, как можно официально разрешить откровенный фашизм и расизм? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети.
«А унижение и призывы к насилию и смерти российских военных и президента России по вашему правильное решение? Лицемеры!» — негодует Максим Жемчужников.
«Наконец-то молитвы услышаны. Добро пожаловать в реальный мир, господа блогеры», — замечает Илья.
«Русский человек не пропадет, сейчас быстро найдут замену этому всему, дело времени. Инстаграм давно стал огромным помойным ведром», — считает Л.
Читайте также: В России ответили на возмущение главы Instagram: «Поигрались и будя»
Предприятия Ростеха сместят фокус на производство товаров и услуг, наиболее необходимых в условиях введённых ограничений в отношении России, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Отдельно глава Ростеха прокомментировал деятельность Новикомбанка — опорного банка госкорпорации. Чемезов заверил, что банк находится в стабильном состоянии и обладает необходимыми резервами.
Подробности в материале: Ростех скорректирует работу в условиях антироссийских санкций
Российская газовая компания «Газпром» является надежным поставщиком природного газа. Об этом 12 марта заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во время дискуссионной панели в рамках дипломатического форума в Анталье.
Читайте подробнее: В Турции заявили, что Газпром является надежным поставщиком газа
Россия будет работать над тем, чтобы минимизировать ущерб от санкций США, возможности есть. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Об этом: Рябков: у РФ есть возможности минимизировать эффект от санкций
МИД России передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в адрес Meta. Об этом 12 марта заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.
Подробности в материале: МИД РФ передал посольству США ноту о возбуждении дела против Meta
О приостановке своей деятельности в России из-за специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса объявила компания Sony Pictures. Об этом 12 марта сообщает издание Variety.
Подробности в материале: Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России
eBay приостановил все транзакции с российскими адресами в связи с прекращением работы платежных провайдеров и основных служб доставки. Об этом 12 марта сообщили в компании.
Подробности в материале: EBay приостановил все транзакции для российских пользователей
Деятельность американской кинокомпании Sony Pictures Entertainment в России временно приостанавливается. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо председателя компании Тони Винсикерра.
Ранее Sony Pictures отменила показы своих фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины. В новом письме Винсикерр уведомил сотрудников компании о полной приостановке всех бизнес-операций в России. Это решение также касается принадлежащей Sony Pictures Entertainment дистрибьюторской компании Crunchyroll.
Читайте подробнее: Sony Pictures Entertainment приостановила деятельность в России
Цены на бензин в США 12 марта установили новый рекорд, составив $4,35 за галлон (примерно 4,55 литра), что на $0,59 больше, чем неделю назад. Об этом 12 марта сообщает американская телекомпания ABC.
Читайте подробнее: В США цены на бензин поставили новый рекорд — ABC
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов рад включению в санкционные списки, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Читайте также: Зюганов рад санкциям
Отключение российских операторов от британской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) не приведёт к ухудшению качества интернет-связи в России. Об этом сообщили представители Минцифры РФ 12 марта.
В компаниях «МегаФон» и «Ростелеком» также заверили, что отказ от услуг LINX не снизит качество предоставляемых операторами услуг.
Подробности в материале: В Минцифры заявили, что отключение LINX не ухудшит интернет в России
Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии опасается массового банкротства предприятий из-за роста цен на энергоносители.
Читайте также: В ФРГ ожидают массового банкротства предприятий из-за цен на энергоносители
Власти Польши в настоящее время ведут переговоры с соседними странами об ограничении движения грузовиков с товарами в Россию и Белоруссию в обход получения согласия ЕС. Об этом сегодня, 12 марта, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос.
Об этом: Польша хочет ограничить движение грузовиков с товарами в РФ и Белоруссию
Посол Российской Федерации в Туркмении Александр Блохин в интервью ТАСС 12 марта заявил, что антироссийские западные санкции не смогут навредить экономическим отношениям между двумя странами.
Об этом: Посол РФ в Туркмении: западные санкции не повредят двухсторонним связям
Выдвинутые властями Греции инициативы по регулированию цен на газ помогли снизить цены на рынке Европы на 50%, заявил 12 марта премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на брифинге после саммита Евросоюза.
Подробности в материале: Премьер-министр Греции заявил о снижении цен на газ после его предложений
В Калужской области с начала марта принято более 10 дополнительных мер поддержки бизнеса. Готовятся новые. В федеральное правительство направлен план первоочередных действий по стабилизации региональной экономики, который состоит из более 70 пунктов. Об этом 12 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Подробности в материале: В Калужской области приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
Великобритания приобрела за январь в России товаров £2,6 млрд. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные Управления национальной статистики.
Читайте подробнее: Великобритания ещё в январе закупила в России топливо — Daily Mail
Заявление руководства видеохостинга YouTube о том, что сервис отныне незамедлительно блокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру, а также будет удалять любые материалы о специальной военной операции России на Украине, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Сами же нарываются» — YouTube объявил России «войну»
Пока Россию атакуют пресловутыми санкциями, у отечественных производителей появляется уникальная возможность развития всех отраслей сельского хозяйства, продвижения нашей продукции на принципиально новые рынки. Так прокомментировал ситуацию с санкциями стран ЕС и США в отношении России газете «Новый мир» депутат Курганской областной Думы Марат Исламов («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Курганский депутат заявил о позитивном влиянии санкций на аграрный сектор
Российский агрохолдинг «Мираторг» намерен до конца 2022 года открыть 15 новых бургерных «Стейк&Бургер» в Москве, Московской области и Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Читайте также: «Мираторг» намерен расширить сеть бургерных в Москве и Подмосковье
Информация, согласно которой ведомство завершает процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории Российской Федерации, в результате чего американская социальная сеть будет заблокирована в России в ночь с 13 на 14 марта, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Мы обязаны защищаться!» — сети в ожидании блокировки Instagram
Интерес к инвестициям в строительство объектов недвижимости различного назначения в Москве сохраняется на высоком уровне, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Читайте подробнее: Власти Москвы заявили о привлекательности города для инвестиций
Грузинские оппозиционеры требуют у стран Запада ввести персональные санкции в отношении олигарха и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Петиция с таким призывом, направленная Госдепартаменту США, МИДу Франции и Европарламенту появилась несколько дней назад на сайте change.org.
Читайте также: Грузинская оппозиция потребовала ввести санкции против Бидзины Иванишвили
Крымские предприятия готовы заменить западные компании, которые уходят из региона.
Читайте также: В Крыму заявили о готовности заменить уходящие западные компании
В Нефтеюганске наладили собственное производство дефицитных насосов, спередает ОТРК «Югра».
Подробности в материале: В Югре наладили собственное производство дефицитных насосов
Решение президента США Джозефа Байдена ввести запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Самые суровые пошли» — Байден ввёл санкции против русской водки
Решение президента США Джозефа Байдена подписать указ о запрете на продажу в Россию долларовых банкнот стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Пора поднимать рубль» — Россию «лишили» долларовых банкнот
Архангельский ЦБК из-за санкций потерял основного поставщика белящих реагентов. Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Зылев.
Об этом: Архангельский ЦБК из-за санкций прекратит выпуск белой бумаги
Чем дольше действуют санкции против России, тем заметнее раскол внутри Европы. Об этом заявил в статье обозреватель SpiegelМаркус Беккер.
Читайте также: Санкции против России оборачиваются расколом внутри Европы — Spiegel
Президент Сербии Александр Вучич в интервью, данном 12 марта белградскому телеканалу TV Pink, фактически был вынужден признать, что сербскую сторону вынуждают сократить число авиарейсов в Россию.
Читайте подробнее: Вучич: Сербия вынуждена сократить количество авиарейсов в Россию
В Калмыкии разработали первоочередные антикризисные меры, которые позволят поддержать экономику в условиях санкций.
Читайте также: В Калмыкии разработали антикризисные меры
Ассоциация британских оркестров, в которую входят Английская национальная опера и Королевский оперный театр, не поддержала «всеобщий бойкот» и не собирается соблюдать запрет на исполнение произведений русских и российских композиторов.
Читайте также: Британские оркестры отказались от бойкота произведений русских композиторов
Президент США Джо Байден «ползает по всему миру на коленях, выпрашивая у других стран нефть». Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп.
Об этом: Байден ползает по всему миру на коленях, выпрашивая нефть — Трамп
Предприниматели Алтайского края предлагают ввести в стране новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. По мнению руководителей компаний и предприятий, это поможет фирмам выжить при росте цен, дорожающем долларе и санкциях.
Коммерсанты уверены: в первую очередь нужно ввести льготное кредитование, снизить налоги, не повышать тарифы на перевозки, электроэнергию. Все предложения, которые, по мнению бизнесменов, помогут им выжить в новых реалиях, предприниматели направят президенту Владимиру Путину.
Немецкий банковский концерн Commerzbank вслед за Deutsche Bank свернет бизнес в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя банка.
«Мы приостановили все новые операции в России и сокращаем существующие операции. Конечно же, мы действуем в соответствии с введенными санкциями», — сказал он.
Дочерние банки Commerzbank работают в России с 1993 года. Головной офис организации расположен в Москве, также у концерна есть представительство в Санкт-Петербурге.
«ВКонтакте» запустила меры поддержки малого и среднего бизнеса в РФ.
Холдинг VK на своей платформе «Бизнес ВКонтакте» запустил инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса. Появилась возможность создать свой интернет-магазин с оплатой через VK Pay и возможностью перенести свой бизнес с других платформ.
Также можно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин сообщил, что жилые дома, строительство которых начато до введения санкций, обязательно будут достроены. Об этом сообщается 12 марта на сайте Объясняем.РФ.
«Жилые дома обязательно будут достроены — все люди получат квартиры. Правительство работает над тем, чтобы сроки строительства не срывались. Прорабатываются варианты импортозамещения стройматериалов и технологий», — отметил Стасишин.
В телеграм-канале Объясняем. РФ также уточняется, что дефицита строительной техники в России нет.
«Если будет нужно, ее можно закупать в Китае — китайские образцы хорошо себя зарекомендовали. Есть и российские марки. И еще мы знаем, как эксплуатировать и содержать модели строительной техники из тех стран, которые ввели против России санкции», — говорится в сообщении.
В сообществах Росмолодёжи и Объясняем.РФ ВКонтакте эксперты расскажут, как развиваться молодым предпринимателям, какие меры поддержки приняты для IT-компаний, как студентам зарубежных вузов можно перейти в российские, какие аналоги есть у самых популярных зарубежных лекарств, какие изменения ждут нас в отрасли культуры и другие.
Первый эфир пройдёт 14 марта в 16.00 по московскому времени. Он будет посвящён мерам поддержки молодых предпринимателей. Гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич расскажет, какие меры поддержки сегодня существуют для бизнеса, как открыть новое дело или сохранить свой бизнес, какие направления для бизнеса будут востребованы больше всего в этом году. Ведущим эфира станет член Клуба молодых предпринимателей — генеральный директор ООО «Факультетус» Сергей Вищипанов.
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с платформой Объясняем. РФ с 14 марта запускает проект «Росмолодёжь объясняет». Организаторы проведут серию прямых эфиров о том, как в сложившихся условиях по различному спектру отраслей сориентироваться молодому россиянину.
«Главная цель проекта — показать, что сегодняшняя ситуация — время новых возможностей для молодых», — уточняют организаторы.
В прямом эфире будут подниматься вопросы, которые волнуют молодых людей. Ведущие и эксперты из различных отраслей подробно расскажут о мерах поддержки, запущенных правительством Российской Федерации, дадут рекомендации и развенчают множащиеся фейки. Эфиры будут проходить дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.
Россию отстранили и от универсиады тоже: «Международная федерация университетского спорта объявила, что российские и белорусские атлеты не смогут участвовать в соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации как минимум до конца 2022 года. Таким образом, они пропустят летнюю Универсиаду в китайском Чэнду».
15 марта в столице Великобритании Лондоне соберутся лидеры стран Прибалтики и Скандинавии, чтобы обсудить новые способы изоляции российской экономики.
Подробности в материале: Лидеры стран Прибалтики и Скандинавии в Лондоне обсудят «изоляцию» России
С просьбой вывести остатки средств со счетов в связи с приостановкой своей деятельности в России обратилась к жителям РФ американская электронная платежная система Paypal. Об этом говорится в сообщении, 12 марта опубликованном на русскоязычной версии сайта компании.
Читайте подробнее: PayPal с 18 марта приостановит отправку и получение платежей в России
В правительстве ФРГ заявили, что не потерпят нападок на русскоговорящее население. «Временами люди избегают говорить по-русски на улицах. Это меня очень беспокоит. Есть случаи нападений на русские магазины, русскоговорящих детей обижают в школах. Мы не можем терпеть подобное», — заявил уполномоченной по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован.
Цукербергу об этом расскажите…
Читайте также: В России ответили на возмущение главы Instagram: «Поигрались и будя»
После того как по выпущенным в России банковским картам Visa и Masterсard были ограничены операции, 35% жителей РФ хотели бы оформить карту «Мир — UnionPay». Это 13 марта следует из результатов опроса сервиса SuperJob.
Подробности в материале: Более трети жителей России хотят оформить карту «Мир — UnionPay» — опрос
Власти Бермуд приостановили сертификаты более 700 самолетов авиакомпаний РФ. Санкции в отношении РФ ограничили способность местного регулятора осуществлять надзор за безопасностью российских воздушных судов и он «не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов».
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— Шикарный план предложил министр ЖКХ Британии Майкл Гоув. Он хочет захватывать поместья русских олигархов и селить там украинских беженцев.
Кстати, в Британии немало поместий и украинских олигархов. Они-то хоть как-то поучаствуют?
Эксперты спрогнозировали рекордное подорожание газа в Европе. Цены фьючерсов в настоящее время неустойчивы, они могут превысить 4 тыс. долларов за 1000 куб. м в ближайшее время. Об этом заявила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.
Читайте также: Эксперты спрогнозировали рекордное подорожание газа в ЕС
Главные проблемы тюменских предприятий на сегодня — это ставки по кредитам, цены сырьё и комплектующие, логистика. Так кратко обозначили первоочередные задачи в департаменте инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
«Вместе с тем, к примеру, в Ассоциации мебельщиков сообщили, что сейчас у них — вал заказов. Догадайтесь, уход какой иностранной компании обеспечил им такой небывалый спрос», — сообщили в пресс-службе департамента.
Кроме того, региональная Ассоциация мебельщиков инициировала внутреннюю кооперацию, проработку системы совместных закупок сырья, а также создание розничной площадки-выставки тюменских производителей мебели.
Читайте также: Уход иностранцев с рынка для мебельщиков Тюмени обернулся валом заказов
Американцы напоминают, кто виноват в росте ценна топливо: в соцсетях набрал популярность тренд «Я сделал это» с фото Байдена. Жители штатов расклеивают стикеры с этой фразой на бензоколонках, печатают мемные футболки и сравнивают стоимость бензина при Трампе и нынешнем президенте.
Сейчас средняя стоимость галлона (3,7 литра), по официальным данным, достигла рекордных $4.35. При этом в некоторых штатах и столичных городах цена достигает $7.
Подобные наклейки стали появляться после того, как Байден обвинил в удорожании топлива Россию.
Цитата канала rt_russian.
Жителей России предупредили об угрозе безопасности личных данных в Facebook и Instagram в свете изменения политики Meta.
Подробности в материале: Жителей России предупредили об угрозе безопасности данных в Facebook
Отказ России от предоставления космических пусковых услуг компаниям из введших антироссийские санкции стран заставит пересмотреть графики более десяти предстоящих запусков в интересах стран Евросоюза, рассказал аналитик BryceTech Фил Смит порталу SpaceNews.
Планировалось, что ракеты «Союз» будут использоваться для зап