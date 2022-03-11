Бразилиа, 11 марта, 2022, 23:47 — ИА Регнум. 11 марта пресс-служба сборной Бразилии по футболу опубликовала состав на мартовские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Тренер сборной Бразилии Тите

Голкиперы: Алиссон, Мораеш, Эвертон.

Защитники: Данило, Алвеш, Теллеш, Арана, Силва, Маркиньос, Милитао, Габриэл.

Полузащитники: Артур, Каземиро, Фред, Фабиньо, Гимараеш, Коутиньо, Пакета.

Нападающие: Родриго, Мартинелли, Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Антони, Винсиус.

На данный момент сборная Бразилии с двенадцатью победами, тремя ничьими и 39-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

25 марта подопечные Тите в матче семнадцатого тура сыграют со сборной Чили. 30 марта в Боливии пройдет матч Боливия — Бразилия.