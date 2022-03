Лос-Анджелес, США, , 23:43 — REGNUM Юэн Макгрегор, возможно, в очередном интервью раскрыл детали сюжета будущего сериала «Оби-Ван Кеноби» на основе франшизы «Звёздные войны». Об этом 11 марта сообщает портал We Got This Covered.

Беседуя с корреспондентами журнала Entertainment Weekly, Макгрегор сказал, что когда он оказался на съёмочной площадке вместе с Хейденом Кристенсеном, то его удивило, что как будто не было всех тех лет, которые прошли с момента премьеры фильма «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов».

«Типа, я не заметил на его лице никакого возраста. Периода времени между этим моментом и третьим эпизодом просто не существовало, или что-то в этом роде, это было так странно», — добавил Макгрегор. Издание отметило, что в высказываниях актёра есть один важный момент: он говорит о съемках сцен, в которых Кристенсен исполнит роль Энакина Скайуокера, а не Дарта Вейдера. Автор статьи предположил, что это означает, что в сериале про Оби-Вана Кеноби будут эпизоды, действие которых происходит во время «Войн клонов».

Напомним, премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится 25 мая 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Первый тизер-трейлер шоу кинокомпания Lucasfilm опубликовала 9 марта 2022 года.

