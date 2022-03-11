Таганрог, Ростовская область, , 23:41 — REGNUM В Ростовской области взяли под стражу уроженца Санкт-Петербурга, сбежавшего из отдела полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что инцидент случился утром 9 марта в отделе полиции №3 УМВД России по городу Таганрогу. Злоумышленник, задержанный в связи с совершением административного правонарушения, напал на полицейского, завладел оружием с патронами и сбежал. В кратчайшие сроки преступник был задержан.

Ростовский суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти и хищении оружия и боеприпасов.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.

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