Вашингтон, 11 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден лично запретил правительству Польши передать истребители МИГ-29 Украине, сообщает 11 марта издание Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

По утверждению издания, такое решение Байден принял из опасений эскалации конфликта.

«Белый дом подтверждает, что решение принималось на самом верху президентом Байденом, наложившим вето на доставку истребителей, чтобы не провоцировать Владимира Путина и не допустить эскалации», — сообщает Wall Street Journal.

Напомним, с 24 февраля ВВС Украины лишились не менее 50% имевшихся у них летательных аппаратов и утратили способность защищать наземные объекты и войска от воздушных ударов.

На этом фоне Польша выдвинула идею передачи Украине имеющихся у нее советских истребителей МиГ-29.

В ответ Россия объявила, что появление иностранных самолётов в небе Украины будет расцениваться как враждебные действия со всеми вытекающими последствиями.