Лондон, 12 марта 2022, 00:06 — REGNUM Британская актриса Мишель Докери снимется в фильме «Мальчик убивает мир». Соответствующую информацию 11 марта приводит Cinema Express.

Мишель Докери
Мишель Докери
Скриншот YouTube

Известно, что Докери сыграет роль социопатичной представительницы клана Ван дер Кой. Также ожидается, что участие в съёмках примут Билл Скарсгард, Джессика Рот, Эндрю Кодзи и другие популярные актёры.

Напомним, что «Мальчик убивает мир» рассказывает историю о глухонемом мальчике, пребывающем в антиутопическом мире. Продюсером фильма выступит Сэм Рэйми («Человек-паук»).

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр, сыгравший злодея в «Сумерках», снимется в триллере «Жестокая ночь»