Лондон, 12 марта, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Британская актриса Мишель Докери снимется в фильме «Мальчик убивает мир». Соответствующую информацию 11 марта приводит Cinema Express.

Скриншот YouTube Мишель Докери

Известно, что Докери сыграет роль социопатичной представительницы клана Ван дер Кой. Также ожидается, что участие в съёмках примут Билл Скарсгард, Джессика Рот, Эндрю Кодзи и другие популярные актёры.

Напомним, что «Мальчик убивает мир» рассказывает историю о глухонемом мальчике, пребывающем в антиутопическом мире. Продюсером фильма выступит Сэм Рэйми («Человек-паук»).